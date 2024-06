Florida na uvodni finalni tekmi vzhoda nadigrala New York Rangerse

Hokejisti Floride so dobili prvo tekmo finala vzhodne konference ameriške profesionalne hokejske lige NHL. V New Yorku so s 3:0 premagali domače Rendžerje in povedli z 1:0 v zmagah. Strelci golov so bili Matthew Thachuk, Carter Verhaeghe in Sam Bennett, slednji je zadel ob koncu, ko so domači vratarja zamenjali s šestim igralcem.