Florida po gostujoči zmagi povedla v dvoboju, Edmonton izenačil

Hokejisti Floride so v sinočnji tekmi izkoristili kar štiri "power playe" in zabeležili suvereno zmago nad Bostonom. Na uvodnih dveh tekmah so panterji izkoristili le eno od devetih številčnih prednosti na ledu, tokrat pa so z igralcem več zadeli štirikrat. Evan Rodrigues je dosegel dva gola za Florido, Sergej Bobrovski je zbral 15 obramb. Za prvo ekipe iz atlantske skupine je Brandon Montour dodal gol in podajo, trikrat je bil podajalec Matthew Tkachuk. Pri Bostonu je gol in podajo dosegel Jake DeBrusk, medtem ko je 27 strelov zaustavil Jeremy Swayman. Igralci Bruins, ki so druga ekipa iz atlantske skupine, so v tretji tretjini igrali brez kapetana Brada Marchanda. Slednji je v prvi tretjini prejel udarec Sama Bennetta in čeprav je odigral prvi dve tretjini do konca, se v zadnji zaradi poškodbe zgornjega dela telesa ni več vrnil na led.