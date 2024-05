Florida po maratonski tekmi v konferenčni finale lige NHL

Kanadčan Matt Duchene je zmago in napredovanje svojemu moštvu zagotovil v 32. minuti drugega podaljška po podaji Joea Pavelskega . Domačine je v drugi tretjini v vodstvo popeljal Finec Mikko Rantanen , a je za goste na začetku zadnje tretjine izenačil Jamie Benn in tako postavil izid rednega dela. Sledil je dvajsetminutni podaljšek, v katerem ni bilo zadetkov. Odločitev je prinesel šele drugi podaljšek. Tekma je bila pravi maraton, saj je trajala skoraj štiri ure. Dallas se bo v finalu zahodne konference pomeril z boljšim iz kanadskega obračuna med Vancouver Canucks in Edmonton Oliers. Trenutni izid v zmagah je 3:3. Odločilna sedma tekma bo na sporedu v noči na nedeljo v Edmontonu.

Četrto zmago so na šesti tekmi dosegli tudi hokejisti Floride, ki so bili v Bostonu z 1:2 boljši od gostiteljev. Domačini so povedli v zadnji minuti prve tretjine, ko je bil po protinapadu uspešen Čeh Pavel Zacha. Z golom in podajo je nato v drugi in tretji tretjini tekmo v korist svojega moštva odločil Finec Anton Lundell. Najprej je v 13. minuti druge tretjine izenačil, nato pa v predzadnji minuti tretje tretjine še sodeloval pri zmagoviti akciji za zmago, v kateri je odbit plošček za hrbet vratarja Bostona Jeremyja Swaymanna pospravil Šved Gustav Forsling.