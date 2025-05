Florida po prepričljivi zmagi vodi 2:0 v finalu vzhodne konference

Florida je prvi del dobila s 3:0, ko so zadeli Gustav Forsling , Matthew Tkachuk in Sam Bennett , ki je zadel tudi v drugem delu in bil podajalec pri prvem golu na tekmi. V zadnji tretjini je končni izid postavil Aleksander Barkov .

"Zabavno je, ko si v gosteh in je dvorana tiho. Takrat vemo, da igramo dobro," je to z besedami pospremil Verhaeghe.

"Naš uvod v tekmo je bil kar nekako nerealen. Tudi če ne upoštevamo golov, je bila naša igra v prvi tretjini tako dobra, kot se le da. A to je samo peklensko potovanje do cilja," je po tekmi dejal Tkachuk, ki je nazadnje zadel v prvem krogu končnice proti Tampi.

Panterji so lani prvič v klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, ko so v dramatičnem finalu ugnali Edmonton Oilers s 4:3 v zmagah. Letos bi lahko prišlo do ponovitve finala. Na zahodu sta finalista namreč Dallas in Edmonton, prvo tekmo pa je dobila ekipa iz Teksasa.

Izid, konferenčni finale, vzhod:

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 0:5

- Florida vodi v zmagah z 2:0;