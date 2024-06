Florida povedla v velikem finalu lige NHL

Izkazal se je domači vratar Sergej Bobrovski, ki je zbral 32 obramb. Zadetke za panterje so dosegli Carter Verhaeghe, Evan Rodrigues in Eetu Luostarinen, Aleksander Barkov pa je prispeval dve podaji za zasedbo s Floride, ki je bila prvi nosilec atlantske divizije. Že drugo sezono zaporedoma so Floridčani v velikem finalu lige NHL, saj so v prejšnji sezoni v petih tekmah izgubili proti Vegas Golden Knights. Stuart Skinner je zbral 15 obramb za Oilerse, ki so bili drugi nosilec pacifiške skupine. Kanadčani so v prvem krogu letošnje končnice s 4:1 v zmagah izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Nato pa so bili v končnici zahodne konference boljši od Vancouvra in Dallasa.

Panterji pa so v končnici vzhodne konference premagali ekipe Tampa Bay, Boston in New York Rangers.

Tudi druga tekma velikega finala bo na Floridi, nato pa se bo finalna serije preselila v Kanado, kjer bosta naslednji dve tekmi.