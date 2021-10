Florida še naprej melje, večer gostov s tesnimi zmagami

New York, 28.10.2021, 8:07 | Posodobljeno pred 20 minutami

'Panterji' s Floride na začetku nove sezone v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL ne poznajo poraza. Na svoji sedmi tekmi so slavili sedmo zmago – na domačem ledu so namreč s 4:1 ugnali Boston Bruins. S tem so postali 14. ekipa v zgodovini, ki je ligo začela s sedmimi zmagami.