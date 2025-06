Florida še tretjič v nizu v finalu za Stanleyjev pokal

Panterji so doslej igrali trikrat v finalu NHL, zmagali so le lani, ko so po sedmih tekmah ugnali Edmonton. Leta 2023 so jih po petih tekmah premagali igralci Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche pa so bili boljši leta 1996.

"Nismo prišli sem, da bi zmagali v vzhodni konferenci," je dejal kapetan Panthers Aleksander Barkov in dodal: "Ne govorim nič slabega o tem, ampak prišli smo tja, kamor smo želeli. Spet smo v finalu in želimo osvojiti Stanleyjev pokal, tako kot vsaka druga ekipa. Zadovoljni smo s tem, kar smo dosegli, in ponosni na način, kako smo to dosegli, bil je težak boj. Carolina je igrala tako dobro. Način, kako smo zmagali na tej tekmi, si boste zagotovo zapomnili."