Florida tudi na drugi tekmi izkoristila prednost domačega ledu in povedla z 2:0 v seriji

Izkazal se je Evan Rodrigues, ki je dosegel dva zadetka v tretji tretjini, zadela sta tudi Niko Mikkola in Aaron Ekblad, ki je postavil končni izid z golom v nebranjeno mrežo. Odličen je bil znova ruski vratar panterjev Sergej Bobrovski, ki je ustavil 18 strelov gostov na gol.

Floridčani so dve zmagi oddaljeni od prvega naslova prvaka lige NHL v zgodovini te franšize. Toda zmaga je prišla s ceno za Florido, saj so panterji izgubili kapetana Aleksandra Barkova. Tega je sredi tretje tretjine zadel v glavo napadalec Edmontona Leon Draisaitl. Barkov je nekaj časa ostal na tleh, potreboval je pomoč, da je prišel do klopi, in šel po tunelu v slačilnico Floride za nadaljnjo zdravniško oceno.