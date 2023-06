Florida do prve zmage v finalu lige NHL

Hokejisti Floride Panthers so na tretji tekmi finala lige NHL na domačem ledu premagali Vegas Golden Knights s 3:2 in izid v zmagah znižali na 1:2. Junak večera je bil Carter Verhaeghe, ki je zadel po 4:27 minute podaljška.

Domačini so bili pred zahtevno nalogo po dveh visokih porazih v meki igralništva. Skupaj so tam prejeli kar 12 golov (2:5, 2:7), tokrat pa pred domačimi navijači prikazali bolj čvrsto obrambo na čelu z razpoloženim vratarjem Sergejem Bobrovskim. Ta je v dobrih 64 minutah igre ustavil 25 od 27 strelov in bil eden ključnih mož ob prvi zmagi Floride. Ob njem je ta vloga pripadla še strelcu izenačujočega zadetka tik pred iztekom rednega dela Matthewu Tkachuku ter junaku večera Carter Verhaeghu. Panterji so hitro povedli, potem ko je po dobrih štirih minutah zadel Brandon Montour. Še pred koncem prve tretjine pa je po igri s hokejistom več na ledu izenačil Mark Stone. Podajalec pri prvem golu Jonathan Marchessault se je nato ob koncu 35. minute izkazal še z golom, prav tako ob igralcu več v polju. To je bila že njegova osma zaporedna tekma z vsaj točko v letošnji končnici, skupaj pa je pri 23 točkah.

icon-expand Sam Reinhart in Jonathan Huberdeau FOTO: AP

Kazalo je že, da bo Florida še na tretji tekmi doživela poraz, a jo je 2:13 minute pred iztekom rednega dela odrešil Tkachuk, sicer tudi podajalec pri prvem zadetku domačih in najboljši strelec končnice s 24 točkami. V podaljšku je nato Verhaeghe sprožil skorajda z modre linije in premagal nekoliko pokritega Adina Hilla v vratih Vegasa (20 obramb). Florida je v letošnji končnici dobila vseh sedem tekem, na katerih je odločil podaljšek. Današnji domačini, ki so leta 1996 v doslej edinem finalu ostali brez ene same zmage proti Colorado Avalanche (0:4), so dobili po dve podaljšani tekmi proti Bostonu v prvem, Torontu v drugem krogu končnice ter Carolini v konferenčnem finalu.

