Florida v derbiju vzhoda ugnala Rangerse in ostaja na vrhu

OGLAS

Med strelce za goste se je vpisal še Anton Lundell, Aleksander Barkov in Gustav Forsling pa sta za peto zaporedno zmago panterjev in skupaj 11. na 12 tekmah dodala vsak po dve podaji. Petintridesetletni vratar Sergej Bobrovskij je zaustavil 26 strelov. "Letos je bil nenavadno dosleden," je o veteranu v vratih po tekmi dejal trener panterjev Paul Maurice. "Opravili smo precej dobro delo, ko večino noči nismo zahtevali od njega, da je najboljši igralec na ledu, vendar je on sam našel način, da to stori namesto nas." Florida je najboljša ekipa lige z 42 zmagami in skupno 88 točkami. Na drugem mestu lige in vzhodne konference je moštvo Boston Bruins z dvema točkama manj in s 36 zmagami.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na drugem derbiju vzhodnega dela lige so kosmatinci tokrat gostovali v Torontu in premagali domače Maple Leafse s 4:1. Pri gostih se je najbolj izkazal češki zvezdnik Pavel Zacha z dvema zadetkoma. Jake DeBrusk je za Boston, ki je izgubil štiri od zadnjih petih tekem, dosegel gol in podajo. Zadel je tudi Morgan Geekie, David Pastrnak pa je prispeval tri podaje. Vratar Jeremy Swayman je zbral 32 obramb za kosmatince, ki imajo po današnji zmagi osem točk prednosti pred javorjevimi listi in so drugi v atlantski skupini in ligi NHL za Panterji. "Velika zmaga danes za nas, odlična za samozavest pred nadaljevanjem sezone," je dejal Swayman: "Resnično sem zadovoljen s trudom naše ekipe."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Hokejisti ekipe Seattle Kraken so zmagali proti neposrednemu tekmecu za končnico. Od Calgary Flamesov so bili boljši s 4:2. Vratar Philipp Grubauer je ubranil kar 36 od 38 strelov na svoja vrata. Ekipi imata v boju za končnico enak točkovni zbir. St. Louis Blues so pred tem z 2:1 po izvajanju kazenskih strelov v gosteh premagali Philadelphia Flyerse, junak večera pa je bil vratar Jordan Binnington, ki je zbral 40 obramb za Bluese, natančna strelca pa sta bila Pavel Buchnevich in Jake Neighbours. Nathan MacKinnon je domačem Denverju podaljšal točkovni niz na 30 tekem, saj je k zmagi Colorado Avalanche nad Chicago Blackhawksi s 5:0 prispeval dva gola in dve podaji. Alexander Nylander je dosegel prvi hat-trick v karieri, vratar Danil Tarasov je zaustavil 37 strelov, Columbus Blue Jackets pa so pred domačimi navijači s 6:3 premagali Vegas Golden Knights. "Čarovnija se zgodi, ko začneš zaupati svojim soigralcem, in to je tisto, kar smo videli v zadnjem času," je dejal trener modrih jopičev Pascal Vincent. Liga NHL, izidi:

Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 6:3

New York Rangers - Florida Panthers 2:4

Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 1:2 (kazenski streli)

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1:4

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 5:0

Calgary Flames - Seattle Kraken 2:4