Florida z zmago po podaljških izenačila na 2:2

Zmagovalca tekme na Floridi je odločil Sam Reinhart z odločilnim golom po 72 sekundah dodatnega dela igre. To je bil 65. gol Reinharta v sezoni. Že tretjič zaporedoma je odločitev v seriji padla šele po podaljšku, prvič pa so se na koncu bolje odrezali panterji. Peta tekma bo v noči na petek v New Yorku, šesta pa dva dni kasneje v Sunriseu blizu Fort Lauderdala v ameriški zvezni državi Floridi.

Sam Bennett in Carter Verhaeghe sta bila preostala strelca gostiteljev, finski reprezentant Aleksander Barkov pa je dodal dve podaji. Ruskega vratarja Sergeja Bobrovskega (21 obramb) sta premagala Vincent Trocheck in Alexis Lafreniere. Pri obeh zadetkih sta bila podajalca Artemi Panarin in Adam Fox, ruski čuvaj mreže New Yorka Igor Šesterkin je zaustavil 36 strelov.

Trocheck je goste povedel v vodstvo v deveti minuti uvodne tretjine. V 13. minuti drugega dela igre je vodila Florida, za 2:1 je zadel Verhaeghe. Izenačila sta Bennett v deveti minuti druge tretjine in v četrti zadnje Lafreniere.

"Izenačena tekma je bila, obe ekipi si zelo želita napredovati. Vložili smo veliko trdega dela, da smo prišli v ta položaj. Po prvi tretjini sem igralcem dejal, da ne igramo tako, da bi zmagali. Morali smo narediti korak več," je dejal trener Floride Paul Maurice.

V finalu zahodnega dela lige ekipa Dallas Stars proti Edmonton Oilers vodi z 2:1 v zmagah.