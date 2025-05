Florida 'pustošila' v Torontu

Toronto je v edini seriji drugega kroga, ki se je zavlekla v sedmo tekmo, povedel z 2:0. Branilci naslova so se vrnili in povedli s 3:2, a niso izkoristili prve zaključne žogice na domačem ledu. So pa zato drugo s suvereno zmago v Kanadi. Brad Marchand in Eetu Luostarinen sta vsak dosegla po gol in dve podaji. Seth Jones je dodal gol in podajo, Aleksander Barkov je vpisal dve podaji, Sergej Bobrovski pa je zbral 19 obramb za tretje nosilce iz atlantske skupine.