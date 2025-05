Florida znižala izid v seriji, Winnipeg se je poigraval z Dallasom

Hellebuyck, ki je v ožjem krogu favoritov za najboljšega vratarja sezone, je devetinštiridesetič ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. "To je tisto, kar on počne skoraj vsak večer. Ta njegova posredovanja so videti zelo lahka. To pa zato, ker on to dela na lahkoten način in rutinsko, saj so sicer streli, ki jih zaustavi, običajno zelo težki. Ekipi s svojo zanesljivostjo daje še dodatno zavest," je dejal obrambni igralec Winnipega Josh Morrissey, ki je zadel po vsega 17 sekundah tekme.

Nikolaj Ehlers je dodal tri točke z goloma in podajo ter slabe štiri minute pred koncem postavil končni izid. Zadetka sta za zmagovalce dosegla še Gabriel Vilardi in Adam Lowry, Dylan DeMelo je sodeloval kot podajalec pri dve napadih.