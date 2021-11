Florida z najboljšim začetkom sezone v zgodovini kluba

Orkani iz Severne Karoline niso na nobeni od svojih prvih devetih tekem zaostajali za več kot dva gola. Tokrat pa so si po prvi tretjini proti Floridi nabrali zaostanek že z 0:4 in se niso mogli vrniti. Za Carolino je gol in asistenco dosegel Vincent Trocheck, zadel pa je tudi Jesper Fast.

Spencer Knight je zbral 28 obramb za Florido, ki je izenačila dosežka Pittsburgh Penguinsov v sezoni 1994/95 in Buffalo Sabresov iz sezone 2006/07, ki so kot edini ekipi lige NHL pred Florido na 11 tekmah dosegli 21 točk. Tudi Carolina se je potegovala za vstop v zgodovino. Toronto Maple Leafs (1993/94) in Buffalo Sabres (2006/07) tako še naprej ostajata edini ekipi, ki sta sezono lige NHL začeli z desetimi zaporednimi zmagami.

Za Floridčane, ki so na vrhu lige NHL, vzhodne konference in atlantske skupine, je Anthony Duclair dosegel dva gola, prvega in zadnjega na tekmi, in dve podaji. "Mislim, da to ni bila odločilna tekma. Teh novembra še ni na sporedu. Novembra v resnici še ne podeljujejo lovorik," se je pošalil začasni trener Panterjev Andrew Brunette .

V noči s sobote na nedeljo so sicer izpeljali dvanajst tekem, tri se niso končale po rednem delu. Hokejisti Detroit Red Wings so po podaljšku v gosteh s 4:3 strli odpor Buffala. Odločilni gol je padel v četrti minuti podaljška, dosegel ga je Moritz Seider s prvencem v ligi NHL. Izkazal se je tudi Tyler Bertuzzi s štirimi točkami, goloma in asistencama.

Hokejisti Pittsburgh Penguins so morali na domačem ledu priznati premoč zasedbi Minnesota Wild, ki je slavila s 5:4 po kazenskih strelih. Odločilni kazenski strel je izvedel Nick Bjugstad, nekdanji član Pingvinov. Od skoka na vrh centralne skupine, ki jo s 15 točkami zaseda ekipa St. Louis Blues, loči Minnesoto zgolj točka.

Tudi New Jersey Devils so v gosteh slavili po kazenskih strelih. S 3:2 so ugnali San Jose Sharkse. Damon Severson je bil uspešen v tretjem krogu kazenskih strelov, član vragov Janne Kuokkanen pa je zabil za podaljšek manj kot tri minute pred koncem rednega dela tekme.

Izjemen večer je za hokejisti Calgary Flames, ki so s kar 6:0 odpravili povsem nemočne goste New York Rangerse. Johnny Gaudreau je dosegel dva gola in podajo, Matthew Tkachuk gol in tri podaje, junak večera je bil Jacob Markström z 22 obrambami. Švedski vratar še četrtič ni dovolil niti enega gola in je prvi vratar s štirimi shutouti v sezoni.

Tudi Ilja Sorokin je predstavljal nerazrešljivo uganko na položaju vratarja. Sorokin je zbral 24 obramb za tretji shutout in zmago New York Islandersov z 2:0 v gosteh pri Winnipeg Jetsih. Za otočane sta zadela Anders Lee in Brock Nelson.