Florido le še zmaga loči od finala

Panterji s Floride so imeli sicer večji del dvoboja pobudo (37:27 v strelih na gol), a so se na začetku druge tretjine znašli v zaostanku po golu Chrisa Kreiderja . Ta je zadel s hokejistom manj na ledu v 23. minuti. To je bil že šesti gol Rangers z igralcem manj v letošnji končnici.

Dvoboj je odločil zadetek v prazno mrežo Bennetta 112 sekund pred koncem rednega dela. Domači so nato prek Alexisa Lafreniera še znižali na 2:3, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Sergej Bobrovski je v vratih gostov ustavil 25 od 27 strelov, Šesterkin pa je obranil 34 od 36 strelov Floride.

Panterji so le še zmago oddaljeni od tretjega nastopa v velikem finalu lige NHL. Prvič so v njem igrali v sezoni 1995/96 in izgubili proti Colorado Avalanche, nazadnje pa jim je to uspelo v prejšnji sezoni, ko so v boju za Stanleyjev pokal izgubili proti Vegas Golden Knights.

Zlati vitezi so to sezono kot branilci naslova izpadli v prvem krogu končnice, ko so jih ustavili Dallas Stars. Ti se za finalno vstopnico na zahodu borijo z Edmonton Oilers. Izid v zmagah je pred peto tekmo, ki bo v noči na soboto, izenačen na 2:2.