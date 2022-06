Gaber Glavič se vrača na klop Jesenic

"Vesel sem, da bom spet lahko vodil člansko ekipo HDD SIJ Acroni Jesenice. Biti na tem mestu je velik izziv in privilegij. Na hokejskih Jesenicah so bili cilji vedno visoki in tako bo tudi v prihodnje," je povedal Glavič.

"Vodstvo kluba je iskalo trenerja, ki bo sledil viziji kluba, kar pomeni trdo delo, priložnost za mlade igralce z dodatkom nekaterih izkušenih igralcev," so zapisali Jeseničani in dodali: "Zato se je vodstvo odločilo, da bo železarje v novi sezoni spet vodil Gaber Glavič . Nekdanji odlični vratar in dolgoletni reprezentant je že opravljal delo glavnega trenerja naše ekipe v sezonah 2016/17 ter 2017/18 in v svoji prvi sezoni skupaj s takratno ekipo v Podmežaklo prinesel novo zvezdico in pokal Slovenije."

Direktor kluba Anže Pogačar pa je poudaril, da sta se z Glavičem v zadnjih dneh temeljito in odkrito pogovorila o nesoglasjih iz preteklosti. "Strinjava se, da kdor dela, tudi greši, da nihče ni popoln, da v športu ni prostora za zamere. To pomeni priložnost za novo sodelovanje. Njegovo trenersko znanje ni vprašljivo, zato je najbolj primeren kandidat za vodenje naše ekipe in sledenju naši rdeči niti, ki je trdo delo in razvoj mladih igralcev," je pojasnil Pogačar.

"Prihod Gabra na mesto glavnega trenerja članske ekipe tudi dokazuje, da je jeseniški hokej enoten in bomo v prihodnjih sezonah delovali enotno in povezano z roko v roki za dobro vseh. Verjamem, da bo pod njegovim vodstvom ekipa uspešna in bo prinesla zadovoljstvo vsem, ki stiskamo pesti za naše železarje. Obveščam vas tudi, da je to moja edina izjava glede najine preteklosti, saj smo se v klubu odločili, da je fokus vseh, ki delujemo v klubu, vezan izključno na našo sedanjost in prihodnost," je dodal Pogačar, s katerim sta imela z Glavičem nesoglasja ob zamenjavi slednjega novembra 2018.