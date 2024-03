Gašper Glavič: Bili smo tako slabi, da smo jih dejansko gledali vseh 60 minut!

Čeprav je bil rezultat prve tekme državnega prvenstva kar 9:2 v korist Ljubljančanov, lahko vseeno rečemo, da v ljubljanski Hali Tivoli ni bilo dolgočasno. Za to so poskrbeli razpoloženi navijači na eni in drugi strani, svoje pa so na ledu dodali tudi igralci obeh ekip. Na koncu so se prve zmage veselili domači, ki so po izpadi iz Lige ICE vse moči usmerili v novo krono tega tekmovanja. "Ja, mislim, da je bilo še nekaj grenkega priokusa od zadnje tekme, ki smo jo izgubili v podaljšku v Ligi ICE. S fanti smo se pred to tekmo zato zmenili, da bomo šli na polno in držali smo se čisto vsega. Dobro smo začeli, goli so padali in mi bomo nadaljevali v tem ritmu vse tekme naprej," je po tekmi povedal Nik Simšič, ki je dosegel kar štiri zadetke. "Naredili smo prvi korak k temu naslovu, do tja pa je še dolga pot. Smo pa pokazali, da si želimo te zvezdice in da bomo naredili vse, da zmagamo to serijo. Sam sem zadovoljen z današnjo predstavo. Tudi v nadaljevanju se bomo osredotočali zgolj na nas in našo igro. To ni sprint, ampak maraton, tako da imamo še kar nekaj za odigrati," pa je dodal kapetan Žiga Pavlin.