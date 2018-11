Glavič ni več trener Jeseničanov

Upravni odbor HDD Jesenic je sprejel sklep, da Gaber Glavič ni več trener aktualnih slovenskih prvakov. Do imenovanja novega trenerja bo ekipo vodil pomočnik Aleš Burnik. Gorenjci so v tekoči sezoni izgubili vse štiri medsebojne dvoboje z ljubljansko Olimpijo. Tudi zadnjega v Alpski ligi, ko so v Tivoliju ostali praznih rok z rezultatom 3:4.

Gaber Glavič FOTO: Miro Majcen Iz tabora slovenskih hokejskih prvakov, ekipe Sij Acroni Jesenice, prihaja novica, da je upravni odbor kluba sprejel odločitev, da s funkcije glavnega trenerja odstavi Gabra Glaviča. Za nekdanjega jeseniškega hokejista je bil usoden še četrti letošnji poraz v derbijih s SŽ Olimpijo, Ljubljančani so v Tivoliju zmagali s 4:3. Ekipo bo na naslednjih dveh tekmah vodil Aleš Burnik, doslej Glavičev pomočnik. Glavič, nekdanji vratar in tudi slovenski reprezentant, je Jeseničane vodil od julija 2017, ko je zamenjal Nika Zupančiča.