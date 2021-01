Glede hokejskega SP se vedno bolj zapleta

Prve dvome o tem, da bo SP letos potekalo po predvidenem načrtu, je zasejal že predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel. Po nedavnem obisku v Belorusiji in sprejemu pri tamkajšnjem predsedniku Aleksandru Lukašenku, zaradi česar je bil deležen tudi ostrih kritik, je dejal, da si v tem trenutku težko predstavlja izvedbo v obeh državah. Fasel je sicer izpostavil predvsem zdravstveni vidik, saj naj bi imela Belorusija velike težave pri nadzoru epidemije novega koronavirusa.

Veliki pa so tudi politični pritiski zaradi razmer v Belorusiji. Številni namreč prav zaradi njenega predsednika Belorusijo vidijo kot sporno prirediteljico SP. V načrtu B, kot ga je predstavil Fasel, sta dve možnosti. Namesto Minska in latvijske Rige bi lahko tekme izvedli samo v Latviji, druga pa je še ena država gostiteljica poleg Latvije, zanimanje sta pokazali Slovaška in Danska.