Gol in podaja Kopitarja za prepričljivo zmago LA Kings

Kralji so večino dela v domači dvorani Staples Center opravili že v prvi tretjini, ko so zaporedoma dosegli tri gole. Zadeli so Drew Doughty, pri golu Doughtyja je sodeloval Anže Kopitar,Carl Grundströmin Trevor Moore. St. Louis je dosegel edini zadetek v drugi tretjini z golom Mika Hoffmana.

Moštvo Los Angeles Kings v skupini West zaseda peto mesto. Zbrali so 30 točk. Vodilni Las Vegas vodi v skupini z 41 točkami. Kralji bodo igrali z Vegasom v noči na nedeljo.