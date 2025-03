Gol in podaja Kopitarja za visoko zmago kraljev

V Las Vegasu so zlati vitezi s 6:3 premagali Detroit Red Wings, Edmonton pa prav tako na svojem ledu Seattle Kraken s 5:4. Za ekipo iz Vegasa je Tomas Hertl dosegel tri gole, štiri točke je z golom in podajami dodal Jack Eichel . Ryan Nugent-Hopkins je hat trick prispeval za Edmonton, ki je zaradi poškodb igral brez obeh svojih najboljših napadalcev Connorja McDavida in Leona Draisaitla .

Vratar domačih David Rittich je zaustavil 34 strelov, premagala sta ga le Dmitrij Orlov in Mark Jankowski . Ekipa iz Los Angelesa je tretja v pacifiški skupini, s 85 točkami za dve zaostaja za Edmonton Oilers, na čelu so Vegas Golden Knights z 90 točkami.

"Zdi se, da se dvignemo na to raven, ko smo prisiljeni to narediti, in takrat smo najboljši. Imeli smo noči, ko preprosto nismo dosegli veliko zadetkov. Nocoj je bila ena tistih noči, ko se je zdelo, da smo imeli malo sreče ali malo tiste naključnosti, ki smo jo pogrešali tekom sezone. Vzeli si bomo še nekaj takih noči v nadaljevanju. Upam, da bo to tudi odskočna deska za linijo Kuzmenko, Kopitar in Kempe," je dejal glavni trener Los Angelesa Jim Hiller .

Za kralje, ki so prekinili niz sedmih zmag Caroline, so zadeli Tanner Jeannot , Quinton Byfield in Kevin Fiala . Kings so zmagali sedmič zapored na svojem ledu, na katerem so trinajstič v nizu osvojili vsaj točko za izenačenje klubskega rekorda.

Hokejisti Washington Capitals so v ameriški prestolnici premagali vodilno v atlantski skupini Florido Panthers s 6:3 in imajo 102 točki. S tem so na čelu celotne lige, dve manj imajo tokrat prosti igralci iz Winnipega. Ovečkin je za Capitals dosegel dve podaji in je še vedno sedem golov oddaljen do rekorda po številu golov legendarnega Wayneja Gretzkyja (894), do konca rednega dela sezone pa je še 12 tekem.

Za igralci iz ameriške prestolnice so drugi v centralni skupini Dallas Stars, ki so z drugim golom Thomasa Harleyja pet sekund po začetku dodatnega dela igre Philadelphio Flyers s 3:2 ugnali po podaljšku. Ta del igre je dal zmagovalca tudi v dvoboju med ekipama New York Islanders in Calgary Flames, slednji so slavili s 4:3, ko je Nazem Kadri zadel minuto in devet sekund pred koncem podaljška.

Kazenski streli so bili potrebni na tekmi med Montreal Canadiens in Coloradom Avalanche, tudi tu so bili boljši gostje, Carolina je zmagala s 5:4. Vodila je s tremi goli prednosti še v zadnji tretjini, tekmo pa je nato v četrti seriji kazenskih strelov odločil Brock Nelson.