Gol Kopitarja premalo za Kralje, ki so bili poraženi v Detroitu

Slovenski hokejist Anže Kopitar je zadetek dosegel, potem ko je z neposredne bližine v mrežo pospravil odbitek po strelu Alexa Iafalla. Zadel je v zadnji tretjini in postavil končni izid dvoboja (3 : 1).

Izidi:

Detroit Red Wings- Los Angeles Kings 3 : 1

(Anže Kopitar: 1 gol v 20:46 minute za Los Angeles)

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 1 : 2 (kazenski streli)

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 6 : 3

San Jose Sharks - New Jersey Devils 5 : 2