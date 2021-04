Gol Kopitarja premalo za zmago kraljev

Kingsi so doživeli nov poraz.

Max Pacioretty je dosegel 300. gol na svoji 802. tekmi v ligi NHL, z igralcem več je zadel za 4:2, vitezi pa so po zaostanku z 0:2 nanizali štiri zaporedne gole za zmago. Mark Stone je za Vegas dosegel gol in podajo,Shea Theodore pa je za tretjo zaporedno zmago dodal dve podaji. Vratar Robin Lehnerje zaustavil 26 strelov.

Za gostitelje je poleg Anžeta Kopitarja, ki je skupno šestkrat streljal na vrata tekmecev, zadel šeAustin Wagner, ki je v prvi tretjini dosegel prvi gol na tekmi, vratar Calvin Petersen je zbral 37 obramb.

Moštvi se bosta v Staples Centru še enkrat med seboj pomerili v sredo.

Kralji so dan pred tekmo ostali brez enega dolgoletnih soigralcev, s katerim so osvojili dva Stanleyjeva pokala. Klubsko vodstvo je namreč 36-letnega napadalca Jeffa Carterja, ki je to sezono na 40 tekmah zbral 19 točk, skupno pa za kralje odigral kar 594 tekem, poslalo k Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 13. april, izidi:

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 1:3

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 3:4 (podaljšek)

Montreal Canadiens- Toronto Maple Leafs 4:2

Ottawa Senators- Winnipeg Jets 4:2

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 4:2

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2:4

(Anže Kopitar: 1 gol, 6 strelov v 21:46 minute za LA)

San Jose Sharks -Anaheim Ducks 0:4