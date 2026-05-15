Gol za zgodovino: osmešil branilca in vratarja 'poslal po burek'

Tekla je šele druga minuta uvodne tretjine na šesti tekmi konferenčnega polfinala v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ko je napadalec moštva Vegas Golden Knights Mitch Marner prejel izjemno podajo Shea Theodora in v slogu največjih mojstrov najhitrejše moštvene igre najprej iz igre vrgel enega od branilcev Anaheima in nato še odličnega vratarja omenjene ekipe Lukasa Dostala poslal v nasprotno stran za veliko navdušenje komentatorja tekme, ki je Marnerjev zadetek označil za daleč najlepšega v dozdajšnjem delu sezone.

Franšiza Vegas Golden Knights je bila ustanovljena komaj pred devetimi leti in je v tem času že osvojila prestižni Stanleyjev pokal za zmago v ligi NHL. To je zdaj že peti konferenčni finale za Marnerja in druščino v tem obdobju, kar je nedvomno rezultatski presežek za tako mlado hokejsko organizacijo.

Vegas bo uvrstitev v veliki finale iskal v seriji proti izjemnemu Coloradu, ki velja za prvega favorita za osvojitev naslova prvaka.