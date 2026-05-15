Hokej

Gol za zgodovino: osmešil branilca in vratarja 'poslal po burek'

Anaheim, 15. 05. 2026 13.35 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Mitch Marner

Hokejisti moštva Vegas Golden Knights so v noči na petek po slovenskem času uspešno zaključili polfinalno serijo proti zasedbi Anaheim Ducks (4:2 v zmagah) v zahodni konferenci lige NHL. Pot do omenjenega uspeha Vegasa na šesti tekmi je tlakoval izjemen, redko viden zadetek velemojstra Mitcha Marnerja, ki je po sijajni samostojni akciji "ubil dve muhi na en mah".

Tekla je šele druga minuta uvodne tretjine na šesti tekmi konferenčnega polfinala v najmočnejši hokejski ligi na svetu, ko je napadalec moštva Vegas Golden Knights Mitch Marner prejel izjemno podajo Shea Theodora in v slogu največjih mojstrov najhitrejše moštvene igre najprej iz igre vrgel enega od branilcev Anaheima in nato še odličnega vratarja omenjene ekipe Lukasa Dostala poslal v nasprotno stran za veliko navdušenje komentatorja tekme, ki je Marnerjev zadetek označil za daleč najlepšega v dozdajšnjem delu sezone. 

Franšiza Vegas Golden Knights je bila ustanovljena komaj pred devetimi leti in je v tem času že osvojila prestižni Stanleyjev pokal za zmago v ligi NHL. To je zdaj že peti konferenčni finale za Marnerja in druščino v tem obdobju, kar je nedvomno rezultatski presežek za tako mlado hokejsko organizacijo.

Vegas bo uvrstitev v veliki finale iskal v seriji proti izjemnemu Coloradu, ki velja za prvega favorita za osvojitev naslova prvaka.

hokej na ledu liga nhl vegas golden knights mitch marner izjemen gol

