Golden Knights do visoke zmage proti Calgaryju, Chicago boljši od Buffala

Hokejisti Golden Knights so v ligi NHL premagali Calgary Flames s 6:0, v drugi tekmi je bil Chicago Blackhawks boljši od Buffalo Sabers s 4:1. Zlati vitezi so upe Calgaryja dokončno pokopali v zadnji tretjini, ko so zadeli kar štirikrat. William Karlsson je tekmo končal z dvema goloma in eno podajo. Marc-Andre Fleury je ustavil 34 strelov. Med strelce so se vpisali še Paul Stastny, Max Pacioretty, Mark Stone in Cody Eakin, Nate Schmidt se je izkazal s štirimi podajami.

Jason Spezza in Esa Lindell FOTO: AP Pri Chicagu je Patrick Kane zadel na šesti tekmi po vrsti, za četrto zaporedno zmago pa je dva gola prispeval Kirby Dach, enkrat je bil natančen še Jonathan Toews. Corey Crawford je zbral 33 obramb. Za Buffalo je zadel Jack Eichel. Los Angeles Kings Slovenca Anžeta Kopitarja bo v noči na torek igral proti Arizoni Coyotes.



Izida:

Vegas Golden Knights- Calgary Flames 6:0

Chicago Blackhawks- Buffalo Sabres 4:1