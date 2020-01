Golijada na Floridi

"Gre za res 'kul' dosežek. Za nami je še en super večer. Ne bi si mogel želeti ničesar boljšega," je po tekmi dejal Jonathan Huberdeauin dodal: "Zdaj se bom sprostil in praznoval z družino, a že jutri vse misli usmeril proti končnici." Mike Hoffman je za Panterje dodal dva zadetka, Aleksander Barkov in Vincent Trochecksta vsak k zmagi prispevala gol in dve podaji. Med strelce so se vpisali še Frank Vatrano, Mike Matheson in Josh Brown, Brett Connolly je zbral dve podaji, vratar Chris Driedger pa je zbral 43 obramb.

Panterji, ki so ta čas ena bolj vročih ekip v ligi, bodo naslednjo tekmo v četrtek v domači dvorani igrali proti Kraljem, ki jih kot kapetan vodi slovenski junak prvenstva NHL, Anže Kopitar.



Izidi:

Winnipeg Jets -Nashville Predators 0:1

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 1:4

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 1:5

Arizona Coyotes - Pittsburgh Penguins 3:4 (kazenski streli)

Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 8:4

New Jersey Devils- Tampa Bay Lightning 3:1