'Golijada' v Montrealu po podaljšku pripadla gostiteljem

Hokejisti Dallas Stars so v rednem delu lige NHL zabeležili 29. zmago v sezoni ter skočili na četrto mesto zahodne konference. Po dveh zaporednih porazih so tokrat premagali Detroit Red Wings s 4:1

Dallas je sijajno odprl dvoboj in v prvi tretjini dosegel odločilno prednost 3:0. Po vrsti so zadeli Matej Blumel, Jason Robertson in Mavrik Bourque. V nadaljevanju je nekaj upanja sredi zadnje tretjine gostom vlil Simon Edvinsson, a je malce kasneje končni izid postavil Wyatt Johnston. Gosti iz Detroita so sicer večkrat sprožili proti vratom domačih, a je bil Jake Oettinger s 33 obrambami skorajda nepremostljiva ovira.

Zvezde so na lestvici zahoda znova četrte z 59 točkami. Na vrhu so Winnipeg Jets s 65, kralji Anžeta Kopitarja pa so sedmi s 55 točkami, a z nekaj tekmami manj od drugih ekip. Naslednji dvoboj jih čaka v noči na torek, ko bodo gostili Pittsburgh Penguins.

V Newarku so gostujoči Ottawa Senators z 2:1 premagali New Jersey Devils. Artem Zub in Zack Ostapchuk sta se vpisala med strelce, Anton Forsberg pa je obranil 25 strelov domačih. Zanje je edini zadetek dosegel Tomaš Tatar za takratno izenačenje. New Jersey je kljub četrtemu porazu ostal na tretjem mestu vzhodne konference, medtem ko je Ottawa napredovala na sedmo po peti zmagi na zadnjih šestih tekmah.

Največ golov je ponoči "padlo" v Montrealu. Tamkajšnji Canadiens so s 5:4 po podaljšku premagali New York Rangers. Po gol in podajo sta za domače dosegla Christian Dvorak in Brendan Gallagher, odločilni zadetek pa je po 3:20 minute podaljšane igre dosegel Patrik Laine. Izidi:

New Jersey Devils - Ottawa Senators 1:2 Montreal Canadiens - New York Rangers 5:4 (podaljšek) Dallas Stars - Detroit Red Wings 4:1