Gooch iz Olimpije v Gradec

Ljubljančani so po osvojenem novem državnem naslovu in izpadu iz lige ICE v predkončnici na zasluženem dopustu. Sicer je večina zmajev že obrnila nov list v sezoni in začela z reprezentančnimi pripravami na SP divizije I v Bolzanu, kjer bodo risi lovili vnovično vrnitev med hokejsko elito. A ravno v času SP-ja naj bi ljubljanske hokejske zmaje "zadela" vesela novica. Iz Kanade namreč prihaja nov investitor, ki naj bi poskrbel še za lepši jutri ljubljanskih hokejistov. A pred prihodom številnih okrepitev so v taboru zmajev prevetrili slačilnico in napolnili rubriko z odhodi.