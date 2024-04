Slovenske rokometašice proti Nemkam zaostajajo za štiri zadetke

Po uvodnih desetih minutah tekme so Nemke vodile z izidom 6:3, slovenske rokometašice pa so z odlično igro v obrambi ter s tremi zaporednimi zadetki rezultat poravnale. V nadaljevanju so domačinke ponovno povedle in do 21. minute zbežale na +4. Nemške reprezentantke so do konca prvega dela uspešno držale prednost, varovanke Dragana Adžića pa so na odmor odšle s tremi goli zaostanka.

"Nepotrebno je govoriti o želji in motivaciji. Vse se zavedamo, da je to zgodovinski trenutek ne samo za žensko rokometno reprezentanco, temveč tudi za slovenski ženski kolektivni šport nasploh. Vesele in hvaležne smo, da se nam ponuja možnost igranja na olimpijskih igrah. Izkoristiti jo želimo po najboljših močeh, za to bo potrebno ohraniti zbranost in osredotočenost," je pred izzivom kariere misli strnila Barbara Lazović, s 36 leti najstarejša slovenska reprezentantka.

Nemke, prve tekmice Slovenije v Neu-Ulmu, so na zadnjih tekmovanjih nanizale same dobre uvrstitve. Evropski prvenstvi 2020 in 2022 so sklenile na sedmem mestu. Sedme so bile tudi na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2021, medtem ko so decembra mundial na Danskem, Norveškem in Švedskem sklenile kot šeste.