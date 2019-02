Gostujoče zasedbe blestele v ligi NHL, Calgary edini zmagal doma

"To je velika zmaga za nas. Danes je bila težka tekma, izenačena. Borili smo se in na koncu tekme zadeli. Mislim, da je Patrick Nemeth blokiral deset strelov. To je veliko pomenilo. Vsi so odigrali dobro," je izjavo vratarja Colorada Semyona Varlamova , ki je ubranil 41 strelov, povzela STA.

Hokejisti Colorada Avalanche so v severnoameriški hokejski ligi NHL zmagali tretjič zapored. V noči na soboto so v gosteh s 5:3 premagali Chicago Blackhawks, pri katerih za Patrick Kane še na dvajseti zaporedni tekmi vknjižil vsaj točko, tokrat je zadel za izenačenje v drugi tretjini na 2:2. Skupno je v 20 tekmah zbral 43 točk (17 golov, 26 podaj). Gostje so na začetku zadnje tretjine znova povedli, domači so izenačili v 51. minuti, a kmalu prejeli gol - drugič na tekmi je zadel J. T. Compher . Končnih 5:3 za goste je s svojim drugim golom postavil Carl Soderberg , ko je pol minute pred koncem plošček poslal v nebranjen gol. Moštvo Colorada je zmagalo na četrti od zadnjih petih tekem, pred tem so osemkrat zapored izgubili.

Lanski finalisti lige Vegas Golden Knights so doma izgubili s 3:6 proti Winnipeg Jets, ki so prvič zadeli že v prvi minuti igre. V 29. minuti so domači izenačili izid na 2:2, potem pa so gostje v 40. minuti dvakrat zadeli in znova povedli za dva gola. Vegas je po osmih sekundah igre v zadnji tretjini uspel znižati izid, a so gostje še dvakrat zadeli za potrditev zmage. Za Winnipeg je bil z igralcem več dvakrat uspešen Patrik Laine.

Ekipa Calgary Flames je zmagala četrtič zapored, tokrat je z 2:1 doma premagala Anaheim Ducks. Odločilni gol je tri minute in pol pred koncem tekme dosegel Andrew Mangiapane.

V noči na soboto po slovenskem času so do gostujočih zmag prišli še hokejisti Columbus Blue Jacckets, ki so s 3:0 premagali Ottawo Senators, in moštvo Minnesota Wild, ki je bilo s 3:2 boljše od Detroit Red Wings. Za Minnesoto je gol in podajo prispeval Luke Kunin.

