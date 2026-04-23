Gradec krvnike Olimpije odpravil z metlo

Gradec je s tem osvojil dvojno krono, saj je bil najvišjeuvrščen avstrijski klub v rednem delu tekmovanja. Igralci Graz99ers so do naslova prišli s šestnajstimi zaporednimi zmagami. Redni del so končali s štirimi zmagami, VSV Beljak, Fehervar in Pustertal, ki je v polfinalu s 4:1 izločil ljubljansko Olimpijo, pa so nadigrali s 4:0.
Tako Gradec kot Pustertal sta prvič igrala v finalu. Strelec prvega zadetka danes za domače je bil slovenski reprezentant Rok Tičar. Gradec je na prestolu nasledil Salzburg, ki je bil prvak zadnje štiri sezone in je z desetimi naslovi rekorder tekmovanja. Šest lovorik ima na drugem mestu celovški KAC.
Izidi, finale:
Četrta tekma:
Pustertal – Gradec 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Tičar 11., Frycklund 15.; Roy 8., Koch 31., Conley 42., Currie 49., Moosbrugger 54., Schiechl 60.
Tretja tekma:
Gradec – Pustertal 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Conley 12., Swaney 33., Vela 39., Huber 41., 45.; Blum 29., Tičar 47.
Druga tekma:
Pustertal – Gradec 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Almquist 56.; Kotkansalo 3., Hora 30., Bailen 34., Koch 40., Swaney 52.
Prva tekma:
Gradec – Pustertal 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Haudum 9., 41., Currie 17., Hora 34., Bailen 44.; Rueschhoff 25.
