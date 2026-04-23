Hokej

Gradec krvnike Olimpije odpravil z metlo

Bolzano, 23. 04. 2026 10.36 pred 5 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Olimpija - Graz99ers

Hokejisti Gradca so prvič postali zmagovalci regionalne lige ICE. Tako kot v četrtfinalu in polfinalu so tudi v finalu tekmeca pometli z ledu. Južnotirolski Pustertal so premagali s 4:0 v zmagah. V Italiji so za konec serije slavili s 6:2. Prvi gol za domače je sicer dosegel dolgoletni slovenski reprezentant Rok Tičar. Edini slovenski predstavnik v ligi, HK Olimpija Ljubljana, je nastope končala v polfinalu, ko je bil s 4:1 v zmagah boljši Pustertal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gradec je s tem osvojil dvojno krono, saj je bil najvišjeuvrščen avstrijski klub v rednem delu tekmovanja. Igralci Graz99ers so do naslova prišli s šestnajstimi zaporednimi zmagami. Redni del so končali s štirimi zmagami, VSV Beljak, Fehervar in Pustertal, ki je v polfinalu s 4:1 izločil ljubljansko Olimpijo, pa so nadigrali s 4:0.

Preberi še Mozaik se sestavlja: po Brennanu podaljšal tudi Boychuk

Tako Gradec kot Pustertal sta prvič igrala v finalu. Strelec prvega zadetka danes za domače je bil slovenski reprezentant Rok Tičar. Gradec je na prestolu nasledil Salzburg, ki je bil prvak zadnje štiri sezone in je z desetimi naslovi rekorder tekmovanja. Šest lovorik ima na drugem mestu celovški KAC.

Izidi, finale:
Četrta tekma:
Pustertal – Gradec 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Tičar 11., Frycklund 15.; Roy 8., Koch 31., Conley 42., Currie 49., Moosbrugger 54., Schiechl 60.

Tretja tekma:
Gradec – Pustertal 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Conley 12., Swaney 33., Vela 39., Huber 41., 45.; Blum 29., Tičar 47.

Druga tekma:
Pustertal – Gradec 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Almquist 56.; Kotkansalo 3., Hora 30., Bailen 34., Koch 40., Swaney 52.

Prva tekma:
Gradec – Pustertal 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Haudum 9., 41., Currie 17., Hora 34., Bailen 44.; Rueschhoff 25.

