'Grda zmaga, ki pa se ji ne gleda v zobe'

Asiago je začel odločno in povedel že kmalu na začetku srečanja, v peti minuti je zadel Fram. Gostje so na odmor po prvi tretjini odšli s prednostjo 1:0. Drugo tretjino so Zmaji začeli bolj podjetno. Podajo branilca je v obrambni tretjini gostov v 28. minuti prestregel Žiga Pance in s strelom med nogami premagal vratarja Asiaga, kar je dvignilo na noge navijače v Tivoliju. Do konca druge tretjine se izid ni spremenil.

V tretji tretjini je Olimpija vse bolj prevladovala, a je imela težave pri ustvarjanju priložnosti.

Zmago je zasenčila poškodba Kaleja Kerbashiana, ki si je v prvi tretjini ob nerodnem padcu poškodoval koleno in ob pomoči zapustil ledeno ploskev. Še ni znano, kako resna je poškodba.

Asiago je zaprl igro in poskušal s protinapadi. Domača ekipa je uspela prebiti trdno obrambo gostov. V 48. minuti je plošček, po odbitem strelu Tomaževiča, v gol pospravil Wyatt Ege. "Hitro smo zaostajali, nato pa porabili izjemno veliko moči za preobrat. Trudili smo se, nismo popuščali in na koncu bili nagrajeni za vnemo. Nismo igrali najbolje, toda tri točke so tri točke," je po tretji zaporedni zmagi v novi sezoni dejal strelec prvega gola za zmaje Žiga Pance. "Popraviti moramo realizacijo, v obrambi pa smo delo odlično opravili. Časa za veselje ni, saj nas hitro čaka nov zahteven tekmec. V nedeljo proti Pustertalu bomo lovili novo zmago," je še poudaril izkušeni hokejist, ki je proti Asiagu pobral nagrado za najboljšega posameznika tekme.

Olimpija je nato z odgovorno in zanesljivo igro tekmo rutinirano pripeljala do konca. Zmaga proti Asiagu je veliko vredna, saj je Asiago igral zaprto, Ljubljančani pa so pokazali zrelost in visok nivo odgovornosti. Tretja zaporedna zmaga je dobra popotnica pred nedeljsko tekmo proti Pustertalu, sedaj že tradicionalnemu nasprotniku Olimpije. Tekma bo potekala v znamenju Oktoberfesta, v klubu ponovno obljubljajo veliko zabavnih aktivnosti in atraktivno tekmo.

Žiga Pance

"Vzeli bomo to zmago, čeprav nismo igrali dobro. Veliko je bilo napak, toda velika želja je bila ves čas prisotna. V hokejskem žargonu bi lahko rekli, da je bila to grda zmaga, toda tri točke štejejo," pa je po uspehu proti Italijanom dejal pomočnik trenerja Andrej Tavželj, ki je zamenjal obolelega Anttija Upija Karhulo.