Gre res za enega bolj bizarnih zadetkov v hokejski zgodovini?

Ljubljanski hokejisti so se z gostovanja s Tirolskega, šlo je za obračun v ligi ICE, vrnili z zmago po streljanju penalov proti italijanskemu Pustertalu (3:2). A morda bolj kot nova lepa zmaga hokejskih zmajev odmeva zadetek v 30. minuti, ki so si ga gostje zabili kar sami! Gre res za enega bolj bizarnih zadetkov v zgodovini? Presodite sami ... Zmaji so imeli igralca več na ledu, saj se je obetala izključitev domačih, nato pa se je zgodil velik nesporazum in plošček je preko celega igrišča končal v praznem golu serijskih slovenskih prvakov. Več v videu.