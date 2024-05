Gregorc po desetletju in pol igranja v tujini odslej v dresu Olimpije

"Zelo sem vesel, da smo z Olimpijo dosegli dogovor in da se po 17 letih igranja v tujini vračam v Slovenijo. Prepričalo me je, kako se gradi ekipa in zdravo okolje celotne organizacije. Pridružilo se je veliko dobrih igralcev in verjamem, da bomo konkurenčni za doseganje dobrih rezultatov," je dejal Blaž Gregorc.