Gretzky prepričan, da bo Ovečkin zrušil njegov rekord

Aleksander Ovečkin je trenutno je pri 752 zadetkih, kar je 142 manj od Gretzkyjevega rekorda. "Prepričan sem, da me bo prehitel in to se mi zdi lepo," je besede Wayna Gretzkyja za New York Times povzela uradna stran lige NHL. "Letos bo dosegel 40 do 50 zadetkov, morda celo več. Zato ni dvoma, da mu bo uspelo postaviti nov rekord."