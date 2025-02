Gretzkyjev veliki rekord bo v kratkem padel, Ovečkin le še 12 golov za njim

Aleksander Ovečkin je trenutno pri 882 golih v rednem delu lige NHL, medtem ko jih je veliki Kanadčan dosegel 894. Obenem Ovečkinu še štiri točke manjkajo do 1600 točk v ligi NHL. Na tej večni lestvici je trenutno 11. in drugi med aktivnimi hokejisti za Sidneyjem Crosbyjem (1656).

V NHL je dosegel že 32. hat-trick, s čimer se je na petem mestu izenačil s Philom Espositom. Tudi na vrhu te lestvice je Gretzky s 50 hat-tricki.

Washington ob strelski uspešnosti Rusa obenem vodi na vzhodu in v celotni ligi NHL s 84 točkami po 57 tekmah. Točko manj ima Winnipeg na zahodu.

Na ostalih tekmah so New York Rangers s 5:3 ugnali Pittsburgh Penguins, s 5:0 pa so New Jersey Devils ugnali Nashville Predators. Tampa Bay Lightning so s 4:1 doma premagali Seattle Kraken, Toronto Maple Leafs pa so bili v gosteh s 5:2 boljši od odpisanega Chicaga.

Dallas Stars so drugi na zahodu, potem ko so s 4:3 v gosteh za tretjo zmago zapovrstjo premagali New York Islanders. Hat-trick je dosegel Jason Robertson, dva gola je prispeval s hokejistom več na ledu.

St. Louis Blues so s 3:1 premagali Colorado Avalanche, Calgary Flames so bili s 3:2 boljši od San Jose Sharks, Utah pa je z 2:1 doma ustavil Vancouver Canucks.

Edina tekma, ki se je končala po dodatnem času, je pripadla Detroitu. Rdeča krila so z golom Patricka Kana proti Anaheim Ducks slavili po podaljšku s 5:4.

Izidi:

Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:3

Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:5

Detroit Red Wings - Anaheim Ducks 5:4 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 4:1

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:1

Nashville Predators - New Jersey Devils 0:5

Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 2:5

New York Islanders - Dallas Stars 3:4

Calgary Flames - San Jose Sharks 3:2

Utah Hockey Club - Vancouver Canucks 2:1