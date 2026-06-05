Grozljivo: NHL zvezdnik 'pojedel' plošček

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Carolina je po podaljšku z golom Setha Jarvisa na koncu slavila tesno zmago s 4:3 in tako finalno serijo v dvoboju z odličnim Vegasom izenačila na 1:1. A bolj kot poraz so v gostujočem taboru iz Las Vegasa obžalovali neljubi dogodek iz 11. minute uvodne tretjine, ko je po močnem strelu napadalca Caroline Nikolaja Ehlersa plošček priletel neposredno v obraz branilcu Golden Knightsov Braydenu McNabbu.

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Igralci obeh moštev so nemudoma dvignili roke, da bi sodnike opozorili na McNabbovo poškodbo, ta pa je z dlanjo preko ust in nosu hitro odšel v slačilnico Vegasa. Prizor je bil zastrašujoč in je hokejiste Vegasa razumljivo pretresel. "Da, pretreslo nas je v smislu, da ga ni bilo z nami na ledu in nas seveda skrbi zanj, a borili smo se tudi v njegovem imenu," je dejal napadalec prvakov izpred treh let Brett Howden. "Mislim, da je preostalih pet branilcev opravilo odlično delo. Kot sem rekel, grozno je videti, da se kaj takega zgodi enemu tvojih dobrih prijateljev. Upam le, da bo z Braydenom vse v redu," je dodal Howden.

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Ko so trenerja Vegasa Johna Tortorello vprašali, kako je z McNabbom, je ta na kratko odgovoril: "Z zdravstvenim osebjem še nisem govoril. Jasno pa je, da ne gre za nedolžno stvar." Medijska hiša ESPN je poročala, da so McNabba odpeljali v bolnišnico. "Poskusil ga bom obiskati in preveriti, kako je, in upam, da je vse v redu. Je pa pravi bojevnik. Toliko izjemnih stvari je že naredil za nas. Zagotovo se zelo pozna njegova odsotnost. Toda naših pet branilcev je opravilo vrhunsko delo," je povedal napadalec zlatih vitezov Mitch Marner.