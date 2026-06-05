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Hokej

Grozljivo: NHL zvezdnik 'pojedel' plošček

Raleigh, 05. 06. 2026 12.46 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Brayden McNabb

Poleg izjemnega (rezultatskega) preobrata je drugo tekmo velikega finala v najmočnejši hokejski ligi na svetu (NHL) med ekipama Carolina Hurricanes in Vegas Golden Knights zaznamovala poškodba Braydena McNabba. Branilec Vegasa je v 11. minuti prve tretjine prejel plošček v obraz in bil nemudoma prepeljan v bližnjo bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carolina je po podaljšku z golom Setha Jarvisa na koncu slavila tesno zmago s 4:3 in tako finalno serijo v dvoboju z odličnim Vegasom izenačila na 1:1.

A bolj kot poraz so v gostujočem taboru iz Las Vegasa obžalovali neljubi dogodek iz 11. minute uvodne tretjine, ko je po močnem strelu napadalca Caroline Nikolaja Ehlersa plošček priletel neposredno v obraz branilcu Golden Knightsov Braydenu McNabbu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralci obeh moštev so nemudoma dvignili roke, da bi sodnike opozorili na McNabbovo poškodbo, ta pa je z dlanjo preko ust in nosu hitro odšel v slačilnico Vegasa. Prizor je bil zastrašujoč in je hokejiste Vegasa razumljivo pretresel.

"Da, pretreslo nas je v smislu, da ga ni bilo z nami na ledu in nas seveda skrbi zanj, a borili smo se tudi v njegovem imenu," je dejal napadalec prvakov izpred treh let Brett Howden. "Mislim, da je preostalih pet branilcev opravilo odlično delo. Kot sem rekel, grozno je videti, da se kaj takega zgodi enemu tvojih dobrih prijateljev. Upam le, da bo z Braydenom vse v redu," je dodal Howden.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so trenerja Vegasa Johna Tortorello vprašali, kako je z McNabbom, je ta na kratko odgovoril: "Z zdravstvenim osebjem še nisem govoril. Jasno pa je, da ne gre za nedolžno stvar." Medijska hiša ESPN je poročala, da so McNabba odpeljali v bolnišnico.

"Poskusil ga bom obiskati in preveriti, kako je, in upam, da je vse v redu. Je pa pravi bojevnik. Toliko izjemnih stvari je že naredil za nas. Zagotovo se zelo pozna njegova odsotnost. Toda naših pet branilcev je opravilo vrhunsko delo," je povedal napadalec zlatih vitezov Mitch Marner.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl carolina hurricanes brayden mcnabb poškodba

Carolina vrnila udarec Vegasu in izenačila serijo v finalu

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KOMENTARJI3

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Rothschild1
05. 06. 2026 13.46
Ne maram biti pameten. V pocasnem posnetku je videti, da ga ploscek ni zadel v usta, ampak v zascitno steklo. Definitivno je pa tudi to zelo bolece
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0 0
Nikdar več
05. 06. 2026 14.02
V počasnem posnetku je pak letel počasi.... V realnem času pa je hitrost ogromna.
Odgovori
0 0
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