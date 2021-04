Grundström junak 'Kraljev' ob zmagi nad Arizono

Poleg Šveda Carla Grundströma so se pri 'Kraljih' med strelce vpisali še Jaret Anderson-Dolan , Adrian Kempe in Jeff Carter , za 'kojote' iz Arizone, ki so po drugi tretjini vodili s 3 :1, pa Lawson Crouse , Ilja Ljubuškin in Johan Larsson .

V Vancouvru na seznamu okuženih že 21 igralcev

Težave z okužbami z novim koronavirusom v kanadski hokejski ekipi iz lige NHL Vancouver Canucks ne pojenjajo, ampak se še stopnjujejo. Iz kluba so sporočili, da imajo zdaj na covidnem seznamu že 21 igralcev, skupno pa je okuženih 25 članov moštva.

Vsi igralci in štirje člani trenerskega štaba ostajajo v izolaciji; kot zadnji se je na seznamu znašel Nate Schmidt, pred tem pa so v ekipi vsak dan od prejšnjega tedna imeli nove okužene igralce, največ v soboto in petek.

Vodstvo severnoameriške poklicne hokejske lige NHL je za zdaj odpovedalo oziroma prestavilo štiri tekme, ki bi jih klub moral odigrati v času, ko so se širile okužbe.

Iz kluba so medtem sporočili, da gre v primeru okužb pri njihovih igralcih za nov sev virusa, ki se je hitro razširil zaradi stikov s primarno okuženim, ki so ga identificirali. Pokazala pa se je tudi povezava med to osebo in hitrim širjenjem virusa v ekipi.

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 4:3

(Anže Kopitar brez zadetka ali podaje za Los Angeles).

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:4

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3:2

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 3:1

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 8:3