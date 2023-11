'Hat-trick' Draisaitla za preobrat in zmago Edmontona, uspešen tudi Colorado

Najprej je Draisaitl izenačil malo pred koncem uvodne tretjine, druga je minila brez golov, v tretji pa je bil Nemec podajalec pri zadetkih Zacha Hymana , Connorja McDavida in Evanderja Kana . S tem so hokejisti Edmontona prišli komaj do prve domače zmage v sezoni.

Tudi v Edmontonu so prvi povedli gosti, ki so z 1:0 vodili že po 40 sekundah igre z golom Mathewa Barzala . Nato pa je v dresu naftarjev zablestel nemški zvezdnik Leon Draisaitl , ki je pripravil tri zadetke, enega pa je dosegel sam.

Naftarji so se dan prej razšli s trenerjem Jayem Woodcroftom po le štirih zmagah na 14 tekmah. Pred sezono je ekipa veljala za eno od kandidatk za osvojitev Stanleyjevega pokala, potem pa katastrofalno začela sezono. Poleg Draisaitla se je pri domačih z golom in podajo izkazal še Connor McDavid, vratar Stuart Skinner pa je zaustavil 32 strelov.

V Teksasu so domači Krakeni visoko izgubili proti gostom iz Kolorada. Pri slednjih sta gol in podajo dosegla Mikko Rantanen in Cale Makar, Tomaš Tatar in Nathan MacKinnon pa sta k zmagi prispevala vsak dve podaji.