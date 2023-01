'Hat-trick' Hayesa za visoko zmago Philadelphie

Predzadnja zasedba v Vzhodni konferenci, Montreal, je dvoboj odločila v drugi tretjini, ki jo je dobila s 3:1, največji delež k zmagi domačih hokejistov pa je prispeval Jevgenij Dadonov z dvema zadetkoma, oba je dosegel prav v drugem delu igre.

Strelsko najboljši večer je imel sicer center Philadelphia Flyersov Kevin Hayes, ki je ob zmagi s 5:2 proti Anaheim Ducksom dosegel tri gole. Zanj je bil to prvi "hat-trick" v karieri, za Philadelphio pa četrta zmaga na petih tekmah. Največ zadetkov so gledalci videli na obračunu med Toronto Maple Leafsi in Florida Panthersi. Ta se je po podaljšku končal s 5:4 v korist prvih, odločilna gola na tekmi je za četrtouvrščeno ekipo zahoda, ki je zaostajala z 2:4, prispeval William Nylander. Ta je najprej zadel za podaljšek, v tem pa v drugi minuti še za zmago. Ob tem je prispeval še podajo.