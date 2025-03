'Hat-trick' Johnstona za prepričljivo zmago Zvezd iz Dallasa

Dallas Stars so v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali St. Louis Blues s 6:3 in so tretji v ligi z 80 točkami, dve manj imajo na četrtem mestu Vegas Golden Knights, ki so z 2:0 ugnali New Jersey Devils. Na čelu lige sta tokrat prosti ekipi Winnipeg Jets (88 točk) pred Washington Capitals (84).

Wyatt Johnston je za Dallas trikrat zadel z igralcem več na ledu za svoj drugi "hat-trick" v sezoni in tretji v karieri. Roope Hintz je z golom in tremi podajami vpisal štiri točke, po dve pa s po enim golom in podajo Mason Marchment in Matt Duchene, dve asistenci je imel Thomas Harley. Zvezde so dobile peti dvoboj na zadnjih šestih tekmah in končale niz štirih zmag St. Louisa. Vratarja Dallasa Jakea Oettingerja (39 obramb) so premagali Zack Bolduc, Dylan Holloway in Nathan Walker.

Adin Hill je s 25 obrambami poskrbel, da so tekmeci ekipe iz Las Vegasa ostali brez zadetka, v mrežo New Jerseyja sta plošček poslala Noah Hanifin ter Mark Stone, obakrat je bil med podajalci Jack Eichel. Vegas je dobil pet od zadnjih šestih dvobojev. Jacob Markström (22 obramb) se je vrnil v vrata New Jerseyja, zaradi poškodbe ni igral na 11 tekmah od 22. januarja. Še dve temi sta se končali brez zadetka poražene zasedbe. New York Rangers so s 4:0 v Madison Square Gardnu nadigrali Nashville Predators, ob tem se je izkazal nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja v Los Angelesu Jonathan Quick s 34 obrambami, od tega jih je imel 19 v zadnji tretjini.

Quick je nastopil na 800. tekmi v karieri NHL in kot 17. vratar v zgodovini prišel do tega mejnika. Na tej poti je 63. tekmo zapustil brez prejetega gola, tretjič v sezoni. Po gol in podajo sta vpisala Artemi Panarin in J.T. Miller, dve asistenci pa Mika Zibanejad. Filip Gustavsson je zaustavil vseh 28 strelov za zmago Minnesote Wild z 1:0 proti Boston Bruins in četrtič v sezoni ter desetič v NHL ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Edini zadetek na tekmi je dosegel Frederick Gaudreau za konec niza treh porazov svoje ekipe.

Ob koncu prve minute podaljška je bil uspešen William Nylander za peto zmago zmago ekipe Toronto Maple Leafs v nizu, tokrat s 6:5 v dvoboju s Pittsburgh Penguins. Nylander je s 35. zadetkom najboljši strelec svojega moštva v sezoni. Auston Matthews je za 700. točk v karieri prispeval po gol in podajo, Matthew Knies je prav tako vpisa gol in asistenco, Joseph Woll pa je za javorjeve liste, ki so drugi na zahodu z 78 točkami, zaustavil 29 strelov tekmecev. Sebastian Aho je po treh minutah in 16 sekundah podaljška poskrbel za zmago Caroline Hurricanes z 2:1 proti ekipi Calgary Flames. Podal mu je Jaccob Slavin, ki je bil pred tem uspešen v rednem delu tekme. Aho je zadel vseh pet golov Caroline v podaljških. Za plamena je gol dosegel Nazem Kadri.

Liga NHL, izidi:

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 5:6 (podaljšek)

Minnesota Wild - Boston Bruins 1:0

Carolina Hurricanes - Calgary Flames 2:1 (podaljšek)

Dallas Stars - St. Louis Blues 6:3

New York Rangers - Nashville Predators 4:0

Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 2:0