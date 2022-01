Hat-trick Kučerova za novo zmago Tampe

Tampa se je s 53 točkami izenačila s Florido na vrhu ligaške razpredelnice, a je odigrala dve tekmi več. Za Nikito Kučerova so bili to prvi zadetki po vrnitvi v moštvo, ki se mu je pred tremi tekmami znova pridružil po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Za Tampo je to 24. zmaga po rednem delu, ob tem ima še pet zmag po podaljšku in devet porazov.