'Hat-trick' Robertsona za tesno zmago Dallasa v Edmontonu

V zadnji tretjini so domači unovčili dve priložnosti z igralcem več na ledu ter se nato minuto in pol pred koncem z golom Zacha Hymana približali le na gol zaostanka, a česa več jim ni uspelo narediti. V zahodni konferenci, kjer so si Winnipeg Jetsi že zagotovili končnico, je Dallas na drugem mestu, Edmonton pa na šestem.

Za končnico se borijo Vancouver Canucksi, ki so trenutno deveti na zahodu, tokrat so v gosteh s 5:2 odpravili devetouvrščene na vzhodu New York Islanderse, pri čemer je Kiefer Sherwood prispeval dva gola in podajo. New Jersey Devilsi, ki so šesti v vzhodni konferenci, v kateri so v končnici že Washington Capitalsi, so v Chicagu s 5:3 odpravili Blackhawkse, Dawson Mercer je bil dvakratni strelec pri vragih, Luke Hughes pa trikratni podajalec.

Kar precej oddaljeni od končnice pa sta ekipi Anaheim Ducks in Boston Bruins. Medsebojni dvoboj je tokrat pripadel Anaheimu s 6:2, Leo Carlsson pa je k zmagi prispeval dva gola. Los Angeles Kingsi z Anžetom Kopitarjem bodo v noči na petek gostovali pri ekipi Colorado Avalanche. Kalifornijci, peti na zahodu, so v nizu štirih zmag, zasedba iz Kolorada, četrta v zahodni konferenci, pa treh.