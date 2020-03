Hebar jeseniški junak ob zmagi nad Olimpijo

Gostje iz prestolnice so bili precej oslabljeni, zaradi poškodb je namreč manjkalo pet standardnih članov, igrali pa so le s tremi peterkami, pri domačih pa je še zadnjo tekmo od sedmih prepovedi igranja odslužil Gašper Glavič . Na tekmi so najprej močno pritisnili domači. V prvih osmih minutah so imeli železarji kar štirikrat prednost igralca več, tudi razmerje 5-3, a tega niso znali izkoristiti. Pripravili so si sicer veliko priložnosti, toda Olimpijo je ob strelih Blaža Tomaževiča , Erika Svetine in soigralcev z odličnimi obrambami reševal Žan Us . Na drugi strani Ž iga Kogovšek ni imel veliko dela, toda v drugi polovici tretjine so do sape prišli tudi gostje; v 13. minuti je tako Miha Logar zadel okvir gola, isti igralec je v zadnji minuti še enkrat nevarno meril, a je ostalo pri 0:0.

Jeseničani so sicer do tokratnega derbija v drugem delu alpske lige dosegli tri zmage, nazadnje dve v nizu. Ljubljančani pa so po prvem mestu v rednem delu popustili in po prav tako le treh zmagah na osmih tekmah padli na tretje mesto lestvice. Tako današnji obračun za obe ekipi ni bil pomemben le zaradi prestiža, ampak tudi zaradi točk, saj sta ekipi še lovili uvrstitev na mesta, ki prinašajo prednost domačega ledu v izločilnih bojih.

Slovenska kluba sta odigrala četrti derbi v tej sezoni regionalnega tekmovanja. Prva dva so dobili Ljubljančani s 4:3 po kazenskih strelih in 7:0, zadnjega pred enim mesecem pa Jeseničani s 3:2. To je bila tudi njihova prva zmaga na medsebojnih tekmah v sezoni.

Hebar odločil derbi

Tudi nadaljevanje je bilo podobno; domači so imeli premoč, trikrat spet igralca več na ledu, a niso bili učinkoviti. Pripravili so si nekaj lepih priložnosti, izstopali sta tisti Andreja Hebarja in Timoteja Kočarja, a je takrat spet odlično posredoval Us. Olimpija je bila v podrejenem položaju, se je pa dobro branila in igrala zbrano, ko je imela na ledu igralca manj, tako da v Podmežakli tudi po 40 minutah ni bilo gola.

Na začetku zadnjega dela pa so se prebudili gostje in bili blizu vodilnemu golu. Toda ne Enes Gorše ne Nik Simšič in ne Žan Jezovšek niso izkoristili lepih priložnosti, potem pa je v protinapadu udaril Hebar in poskrbel za vodstvo Jeseničanov z 1:0.

Ljubljančani so imeli do konca tekme še dvakrat prednost igralca več; a podobno kot njihovi nasprotniki večji del tekme v tem elementu igre niso blesteli, zadeli so sicer okvir gola, domači pa so se ubranili.

Zadnjo priložnost so imeli gostje v zadnjih dveh minutah. Ob še eni jeseniški izključitvi so potegnili Usa iz gola in ob razmerju 6-4 skušali izsiliti podaljšek. Ni jim uspelo in veliko jeseniško slavje v Podmežakli se je lahko začelo.

Do konca drugega dela alpske lige je le še en krog, sredi tedna bodo Jeseničani gostovali pri Pustertalu, Ljubljančani pa gostili Asiago. Nato bodo moštva izbirala tekmece v izločilnem delu, pravico do izbire bodo imele ekipe, ki bodo drugi del končale na prvih treh mestih.



Alpska liga, drugi del, 9. krog, izid:

Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Hebar 48.