Hedman odločil 'loterijo' v New Yorku, tesna zmaga Washingtona

V obračunu prve in druge ekipe vzhoda je bila Tampa nevarnejša že v rednem delu in podaljšku, saj je dobila razmerje strelov na gol z 41 : 36, vratarja Nemec Thomas Greissin Rus Andrej Vasiljevskipa sta odlično opravila svoje delo. Greissa je šele v izvajanju kazenskih strelov premagal Šved Victor Hedmanin odločil zmagovalca.

Anže Kopitar z Los Angeles Kingsi pa je že na poti v New York, kjer Kralje v noči na nedeljo čaka obračun prav s poraženci zadnjega derbija, ekipo New York Islanders. Za Kralje je zmaga nujna, saj bi si teoretično podaljšali možnosti za uvrstitev v končnico, za katero trenutno kot zadnje moštvo zahoda zaostajajo osem točk.

Chicago je presenetil z zmago s 7 : 3 v Buffalu, blestel pa je Patrick Kane z dvema goloma in dvema podajama. Podaljšek so gledalci videli tudi v Detroitu, kjer je gostiteljem zmago nad Torontom zagotovil Danny DeKayser. Lanski finalisti iz Las Vegasa pa so izgubili na gostovanju pri Carolini s 5 : 2.