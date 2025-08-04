V prepoznavni tivolski avgustovski megli zmaji visoko zavihali rokave

- FOTO: Aljoša Kravanja
Z današnjim prvim skupnim treningom na ledu so novo sezono uradno začeli hokejisti Olimpije Ljubljane. V klubu so precej prevetrili postavo, pripeljali nove tuje okrepitve, imajo pa tudi novega trenerja Bena Cooperja. Prvi cilj v novi sezoni je uvrstitev v končnico lige ICEHL, ki se je v prejšnji zmajem izmuznila. Na novinarski konferenci in druženju z mediji ob ledu so v ljubljanskem klubu predstavili nekaj novosti in smernic pred sezono 2025/26.
Direktor Anže Ulčar je razkril, da bo proračun še višji kot v prejšnji sezoni, o konkretnih številkah sicer ni želel govoriti. Podobno kot že v prejšnji sezoni so tudi pred novo veliko dela vložili v marketing, pripravljajo nove akcije za navijače, pred dvorano bodo imeli po novem še večje navijaško središče pred tekmami. Cilj je v Tivoli privabiti še več navijačev, tudi takšnih, ki pred tem na hokej niso hodili. Ulčar je dejal, da je prodaja sezonskih vstopnic v primerjavi z lansko boljša za približno petino.
"Status, izkušnje, kakovost so povezani s financami. Dejstvo je, da smo si lahko letos privoščili tujce, ki so igrali na višji ravni in bili tam tudi uspešni. Sedem igralcev je že zmagalo v ligi ICE ali višje. Mislim, da je ekipa predvsem močnejša na področju doseganja golov in v napadu, okrepili smo se na centrskem položaju, imamo višjo raven na področju fizične igre. Izkušnje, celostna kakovost in doseganje golov - to so področja, na katerih smo največ naredili," je dejal o tujcih in nasploh o igralskem kadru. Načeloma vanj ne bodo več posegali, neznanka je le status Shawna Lalonda, ki ga ob začetku priprav ni bilo v Ljubljano.
Poudaril je, da je cilj predvsem (neposredna) uvrstitev v končnico, kar v prejšnjih dveh sezonah Ljubljančanom ni uspelo. "Prvi vtisi so izjemni. Fantje so zelo v redu, vsi se veselijo novih izzivov, so ambiciozni. Vsi igralci, Slovenci in tujci, želijo dati vse od sebe. Za zdaj je seveda vse pozitivno, a je še zgodaj za ocene," je dejal trener Cooper ob prvem srečanju s slovensko sedmo silo.
Dodal je, da sta mu všeč tudi Slovenija in mesto, o obeh je slišal že veliko lepega pred prihodom, a seveda ni imel veliko časa za oglede. "Čakal sem nove priložnosti, želel sem biti spet glavni trener. Nisem hitel, malo sem povprašal naokoli in vsi so mi priporočili klub in mesto. Imamo potencial za zmage, zame pa je to potencial za napredovanje. Slovenski hokejisti so me vedno navduševali, veseli me, da bom lahko zdaj delal z njimi," je o razlogih za selitev v Ljubljano dejal Kanadčan, ki je zadnja štiri leta kot pomočnik delal v strokovnem štabu Salzburga.
Dodal je, da bo prednost, ker ligo že pozna, bo pa zdaj v drugačni vlogi: "Bil sem že v vseh vlogah in opravil skoraj vse delo v hokeju. Imam veliko izkušenj, a se še učim. Zavedam se, da ne bo lahko, a bo to tudi izziv in iskanje rešitev. Zavedam se, da bo povsem drugače kot v Salzburgu, a moje življenje je polno izzivov."
Obljubil je, da si bo prizadeval za agresiven slog hokeja in da bi rad ustvaril ekipo, proti kateri drugi ne bodo želeli igrati, ker bo tako močna, disciplinirana in vztrajna. "Se še spoznavamo. Predstavili smo se že, v naslednjih tednih pa se bomo še spoznali in se povezali, da bomo čim bolj ekipa. Nekaj igralcev že poznam, bo pa čas pokazal, kakšni so," pa je o novih soigralcih dejal eden stebrov moštva v zadnji sezoni Robert Sabolič in dodal, da se tudi s Cooperjem še spoznavajo. "Določene stvari smo se že pogovorili, za zdaj nam je malo predstavil svoj del. Zaenkrat je vse super, za nami je prvi trening, vsi smo zagnani."
O rezultatskih željah je mogoče še prezgodaj govoriti, je dejal Sabolič: "Vsak bo imel svojo vlogo in breme. Upam, da bomo dosegli cilje. Lahko rečem, da je za zdaj cilj uvrstitev med šest v končnico, za kaj več pa je še prezgodaj. Zdaj je veliko drugih stvari, ki jih moramo narediti."
Sezono bodo Ljubljančani začeli 12. septembra z domačo tekmo proti Dunaju, v pripravljalnem obdobju jih čaka sedem tekem, prva 15. avgusta v Celovcu.
