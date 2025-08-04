Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Hokej

V prepoznavni tivolski avgustovski megli zmaji visoko zavihali rokave

Ljubljana, 04. 08. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
M.J. , M.F. , STA
Komentarji
0

Ljubljanski hokejisti, ki so po lanski bolj ali manj rezultatsko slabi sezoni doživeli številne kadrovske spremembe, so že opravili prvi trening na ledu v novi sezoni. Nov je tudi trener, zmaje bo v prihodnje vodil Ben Cooper, številni pa so tudi novi obrazi v slačilnici HK Olimpije. Zmaji so v novi sezoni začrtali visoke cilje. Lovili bodo neposredno uvrstitev v končnico.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Odločeni, da se bodo prebili v končnico razširjenega avstrijskega prvenstva
    02:32
    Iz 24UR: Odločeni, da se bodo prebili v končnico razširjenega avstrijskega prvenstva
  • Anže Ulčar pred začetkom nove sezone
    03:22
    Anže Ulčar pred začetkom nove sezone
  • Žiga Pance pred začetkom nove sezone
    03:42
    Žiga Pance pred začetkom nove sezone

Z današnjim prvim skupnim treningom na ledu so novo sezono uradno začeli hokejisti Olimpije Ljubljane. V klubu so precej prevetrili postavo, pripeljali nove tuje okrepitve, imajo pa tudi novega trenerja Bena Cooperja. Prvi cilj v novi sezoni je uvrstitev v končnico lige ICEHL, ki se je v prejšnji zmajem izmuznila. Na novinarski konferenci in druženju z mediji ob ledu so v ljubljanskem klubu predstavili nekaj novosti in smernic pred sezono 2025/26.

Ben Cooper
Ben Cooper FOTO: Aljoša Kravanja

Direktor Anže Ulčar je razkril, da bo proračun še višji kot v prejšnji sezoni, o konkretnih številkah sicer ni želel govoriti. Podobno kot že v prejšnji sezoni so tudi pred novo veliko dela vložili v marketing, pripravljajo nove akcije za navijače, pred dvorano bodo imeli po novem še večje navijaško središče pred tekmami. Cilj je v Tivoli privabiti še več navijačev, tudi takšnih, ki pred tem na hokej niso hodili. Ulčar je dejal, da je prodaja sezonskih vstopnic v primerjavi z lansko boljša za približno petino.

Preberi še Alex Petan je nova okrepitev Ljubljančanov

"Status, izkušnje, kakovost so povezani s financami. Dejstvo je, da smo si lahko letos privoščili tujce, ki so igrali na višji ravni in bili tam tudi uspešni. Sedem igralcev je že zmagalo v ligi ICE ali višje. Mislim, da je ekipa predvsem močnejša na področju doseganja golov in v napadu, okrepili smo se na centrskem položaju, imamo višjo raven na področju fizične igre. Izkušnje, celostna kakovost in doseganje golov - to so področja, na katerih smo največ naredili," je dejal o tujcih in nasploh o igralskem kadru. Načeloma vanj ne bodo več posegali, neznanka je le status Shawna Lalonda, ki ga ob začetku priprav ni bilo v Ljubljano.

Robert Sabolič
Robert Sabolič FOTO: Aljoša Kravanja

Poudaril je, da je cilj predvsem (neposredna) uvrstitev v končnico, kar v prejšnjih dveh sezonah Ljubljančanom ni uspelo. "Prvi vtisi so izjemni. Fantje so zelo v redu, vsi se veselijo novih izzivov, so ambiciozni. Vsi igralci, Slovenci in tujci, želijo dati vse od sebe. Za zdaj je seveda vse pozitivno, a je še zgodaj za ocene," je dejal trener Cooper ob prvem srečanju s slovensko sedmo silo.

Preberi še Nick Bonino zapušča Olimpijo in se vrača v Ligo NHL

Dodal je, da sta mu všeč tudi Slovenija in mesto, o obeh je slišal že veliko lepega pred prihodom, a seveda ni imel veliko časa za oglede. "Čakal sem nove priložnosti, želel sem biti spet glavni trener. Nisem hitel, malo sem povprašal naokoli in vsi so mi priporočili klub in mesto. Imamo potencial za zmage, zame pa je to potencial za napredovanje. Slovenski hokejisti so me vedno navduševali, veseli me, da bom lahko zdaj delal z njimi," je o razlogih za selitev v Ljubljano dejal Kanadčan, ki je zadnja štiri leta kot pomočnik delal v strokovnem štabu Salzburga.

Dodal je, da bo prednost, ker ligo že pozna, bo pa zdaj v drugačni vlogi: "Bil sem že v vseh vlogah in opravil skoraj vse delo v hokeju. Imam veliko izkušenj, a se še učim. Zavedam se, da ne bo lahko, a bo to tudi izziv in iskanje rešitev. Zavedam se, da bo povsem drugače kot v Salzburgu, a moje življenje je polno izzivov."

Anže Ulčar
Anže Ulčar FOTO: Aljoša Kravanja

Obljubil je, da si bo prizadeval za agresiven slog hokeja in da bi rad ustvaril ekipo, proti kateri drugi ne bodo želeli igrati, ker bo tako močna, disciplinirana in vztrajna. "Se še spoznavamo. Predstavili smo se že, v naslednjih tednih pa se bomo še spoznali in se povezali, da bomo čim bolj ekipa. Nekaj igralcev že poznam, bo pa čas pokazal, kakšni so," pa je o novih soigralcih dejal eden stebrov moštva v zadnji sezoni Robert Sabolič in dodal, da se tudi s Cooperjem še spoznavajo. "Določene stvari smo se že pogovorili, za zdaj nam je malo predstavil svoj del. Zaenkrat je vse super, za nami je prvi trening, vsi smo zagnani."

O rezultatskih željah je mogoče še prezgodaj govoriti, je dejal Sabolič: "Vsak bo imel svojo vlogo in breme. Upam, da bomo dosegli cilje. Lahko rečem, da je za zdaj cilj uvrstitev med šest v končnico, za kaj več pa je še prezgodaj. Zdaj je veliko drugih stvari, ki jih moramo narediti."

Sezono bodo Ljubljančani začeli 12. septembra z domačo tekmo proti Dunaju, v pripravljalnem obdobju jih čaka sedem tekem, prva 15. avgusta v Celovcu.

hokej hk olimpija trening
Naslednji članek

Hokejist Nathanael Halbert okrepil Olimpijo

Naslednji članek

Hokejisti oproščeni spolnega napada: 'Odločitev sodišča je uničujoča'

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089