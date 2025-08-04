V prepoznavni tivolski avgustovski megli zmaji visoko zavihali rokave

Ljubljanski hokejisti, ki so po lanski bolj ali manj rezultatsko slabi sezoni doživeli številne kadrovske spremembe, so že opravili prvi trening na ledu v novi sezoni. Nov je tudi trener, zmaje bo v prihodnje vodil Ben Cooper, številni pa so tudi novi obrazi v slačilnici HK Olimpije. Zmaji so v novi sezoni začrtali visoke cilje. Lovili bodo neposredno uvrstitev v končnico.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja







































HK Olimpija Ljubljana trening icon-picture-layer-2 1 / 21

Z današnjim prvim skupnim treningom na ledu so novo sezono uradno začeli hokejisti Olimpije Ljubljane. V klubu so precej prevetrili postavo, pripeljali nove tuje okrepitve, imajo pa tudi novega trenerja Bena Cooperja. Prvi cilj v novi sezoni je uvrstitev v končnico lige ICEHL, ki se je v prejšnji zmajem izmuznila. Na novinarski konferenci in druženju z mediji ob ledu so v ljubljanskem klubu predstavili nekaj novosti in smernic pred sezono 2025/26.

Ben Cooper FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Direktor Anže Ulčar je razkril, da bo proračun še višji kot v prejšnji sezoni, o konkretnih številkah sicer ni želel govoriti. Podobno kot že v prejšnji sezoni so tudi pred novo veliko dela vložili v marketing, pripravljajo nove akcije za navijače, pred dvorano bodo imeli po novem še večje navijaško središče pred tekmami. Cilj je v Tivoli privabiti še več navijačev, tudi takšnih, ki pred tem na hokej niso hodili. Ulčar je dejal, da je prodaja sezonskih vstopnic v primerjavi z lansko boljša za približno petino.

"Status, izkušnje, kakovost so povezani s financami. Dejstvo je, da smo si lahko letos privoščili tujce, ki so igrali na višji ravni in bili tam tudi uspešni. Sedem igralcev je že zmagalo v ligi ICE ali višje. Mislim, da je ekipa predvsem močnejša na področju doseganja golov in v napadu, okrepili smo se na centrskem položaju, imamo višjo raven na področju fizične igre. Izkušnje, celostna kakovost in doseganje golov - to so področja, na katerih smo največ naredili," je dejal o tujcih in nasploh o igralskem kadru. Načeloma vanj ne bodo več posegali, neznanka je le status Shawna Lalonda, ki ga ob začetku priprav ni bilo v Ljubljano.

Robert Sabolič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Poudaril je, da je cilj predvsem (neposredna) uvrstitev v končnico, kar v prejšnjih dveh sezonah Ljubljančanom ni uspelo. "Prvi vtisi so izjemni. Fantje so zelo v redu, vsi se veselijo novih izzivov, so ambiciozni. Vsi igralci, Slovenci in tujci, želijo dati vse od sebe. Za zdaj je seveda vse pozitivno, a je še zgodaj za ocene," je dejal trener Cooper ob prvem srečanju s slovensko sedmo silo.

Dodal je, da sta mu všeč tudi Slovenija in mesto, o obeh je slišal že veliko lepega pred prihodom, a seveda ni imel veliko časa za oglede. "Čakal sem nove priložnosti, želel sem biti spet glavni trener. Nisem hitel, malo sem povprašal naokoli in vsi so mi priporočili klub in mesto. Imamo potencial za zmage, zame pa je to potencial za napredovanje. Slovenski hokejisti so me vedno navduševali, veseli me, da bom lahko zdaj delal z njimi," je o razlogih za selitev v Ljubljano dejal Kanadčan, ki je zadnja štiri leta kot pomočnik delal v strokovnem štabu Salzburga. Dodal je, da bo prednost, ker ligo že pozna, bo pa zdaj v drugačni vlogi: "Bil sem že v vseh vlogah in opravil skoraj vse delo v hokeju. Imam veliko izkušenj, a se še učim. Zavedam se, da ne bo lahko, a bo to tudi izziv in iskanje rešitev. Zavedam se, da bo povsem drugače kot v Salzburgu, a moje življenje je polno izzivov."

Anže Ulčar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand