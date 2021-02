Vallerand kanadska okrepitev za ljubljanske hokejiste

Zmajem se je do konca sezone pridružil napadalec Marc-Olivier Vallerand.Kanadski napadalec je član angleškega moštva Sheffield Steelers, kot posojeni igralec pa je nazadnje igral za italijansko moštvo Appiana v drugi ligi. Hokejiste SŽ Olimpije prav kmalu čaka končnica v Alpski ligi, v kateri so trenutno na prvem mestu, nato pa sledi še boj za naslov slovenskega državnega prvaka, v sklopu katerega se bodo za lovoriko pomerili z Jeseničani.

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil Olimpiji, proti kateri sem že igral v Alpski hokejski ligi v sezoni, v kateri so osvojili naslov. Tudi letos so v zelo dobrem položaju, da dosežejo odlične rezultate. Cilj je jasen in komaj čakam, da se na ledu pridružim preostalemu moštvu," je dejal Vallerand (180 cm, 77 kg). Kanadčan je vrsto let igral v ameriških ligah AHL in ECHL, nato pa tudi za Bolzano v ligi EBEL in nato za Lustenau v Alpski ligi. Takrat je igral tudi proti ljubljanskemu moštvu, za Lustenau je v sezoni 2018/2019 zbral 62 točk (32 golov in 30 podaj na 35 tekmah).

Pri moštvu iz Tivolija sta v zasedbi trenutno dva finska igralca (vratar in branilec), pred tem pa je (na kratko) moštvo okrepil tudi Kanadčan Francis Beauvillier. A se je slednji po nekaj odigranih tekmah v zeleno-belem dresu odločil za nov izziv in je sprejel delo trenerja mladih hokejistov v Montrealu.

"Veselimo se Marcovega prihoda v Olimpijo in njegove pomoči pri odločilnih bojih, ki nas čakajo v Alpski hokejski ligi in državnem prvenstvu," pa je v izjavi, ki jo je posredoval ljubljanski klub, povedal direktor Jože Kovač.