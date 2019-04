Dober začetek in slab konec proti Koreji, Risi po dveh porazih v težavah

Slovenci so nastopili v enaki postavi kot dan prej proti Kazahstanu, v vratih je bil Matija Pintarič , selektor Ivo Jan je naredil le manjši spremembi v tretjem in četrtem napadu. Tekma je imela v uvodni tretjini precej podobnosti s tekmo s Kazahstanom, le da se je razpletla v slovensko korist. Korejci so delali prekrške in so morali trikrat na kzanesko klop, Slovenci so to dvakrat izkoristili.

Začelo se ni najboljše, čeprav so imeli Risi že v drugi minuti tekme dve minuti igralca več, a brez spremembe izida. Nato pa so v 5. minuti tekme svojo prvo priložnost izkoristili Korejci za vodstvo z 1:0, uspešen je bil Kisung Kim. Slovenci, ki so bili v prvem delu igre zelo disciplinirani (brez kazni), so nato imeli še enkrat "power play" in ga hitro izkoristili. Po podaji Anžeta Kopitarja je s strelom v 9. minuti z modre črte v polno zadel branilec Matic Podlipnik. Ob naslednji korejski izključitvi pa je bil učinkovit drugi slovenski napad, odbiti plošček po strelu Blaža Gregorca je v gol "pospravil" Ken Ograjenšek. To še ni bil konec dobre uvodne tretjine Risov, po sijajni akciji in podajah Kopitarja in Davida Rodmana je vratarja Matta Daltona premagal še Robert Sabolič za vodstvo s 3:1. V prvi tretjini je bilo razmerje v strelih 14:6 za Slovenijo.

Preobrat Koreje v drugi tretjini

V drugi tretjini so Korejci le v dveh minutah in 28 sekundah dosegli kar tri gole in prešli v vodstvo. Prvi gol je padel v 28. minuti, natančen je bil Won Jun Kim, v 30. minuti, ob drugi slovenski izključitvi na tekmi, je kapetan Sangwook Kim izenačil na 3:3, ko se je najbolje znašel po gneči pred slovenskim golom. Slovenska prednost se je (pre)hitro stopila, v 31. minuti pa je sledil nov šok in gol Sang Jin Parka za vodstvo Koreje s 4:3. Risi so imeli nato 16 sekund dva igralca prednosti, a je izid ostal nespremenjen, Korejci so tretjino dobili s 3:0, v strelih je bilo 11:10 v njihovo korist.

Na začetku tretje tretjine je minila še ena priložnost Risov ob igralcu več brez izkoristka, pritisk in premoč v večjem delu tretjine pa tudi. Korejci so imeli celo nekajj priložnosti za povišanje izida. Po pol minute odmora Iva Jana so slabi dve minuti pred koncem Slovenci igrali brez vratarja, a je ostalo pri zmagi Koreje, saj je v prazno mrežo zadel še Shangoon Shin. Slovenija je po dveh porazih še brez točk in v težkem položaju, kar se tiče želj po napredovanju v elitno skupino svetovnega hokeja.