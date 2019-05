Risi le 'ugriznili' za prve točke na SP in pol ducata golov v mreži Madžarske

Proti Madžarski je drugo tekmo zapored v vratih Risov začel Luka Gračnar , Risi so dobro začeli tekmo in nato v 14. minuti zasluženo povedli, s strelom od daleč je vratarja Adama Veya presenetil branilec Miha Štebih . To je bil edini gol v prvih tretjini, v strelih je bilo po prvih 20 minutah 9:7 za Slovence.

Po treh zaporednih porazih na hokejskem SP v Kazahstanu se je slovenska reprezentanca morala posloviti od želja po napredovanju med hokejsko elito in se osredotočiti na boj za obstanek v skupini A Divizije 1. Po porazih s Kazahstanom (2:3), Južno Korejo (3:5) in Belorusijo (1:4) sta Slovence čakala še dvoboja z Madžarsko in Litvo.

V drugem delu tekme so bili Slovenci precej boljši tekmec in to so izkoristili s kar tremi goli. Dvakrat je bil uspešen mladi Jan Drozg, najprej ob igralcu več po podaji Roberta Saboliča v 21. minuti, nato pa še tri minute kasneje, ko je po gneči pred golom premagal madžarskega vratarja. Piko na i zelo dobri slovenski tretjini je postavil Anže Kuralt v 31. minuti za vodstvo s 4:0. Po četrtem slovenskem golu so tekmeci zamenjali vratarja, priložnost je namesto Adama Vaya dobil Bence Balisz. V strelih je bilo 15:11 za Slovenijo.

V zadnji tretjini so Slovenci brez težav držali visoko vodstvo in ga še povišali v zaključku tekme. Najprej je v 55. minuti, za prvi gol na šampionatu, po strelu z beckhandom pod prečko, zadel kapetan Anže Kopitar, v 59. minuti pa je po lepi podaji Žige Panceta na 6:0 povišal Andrej Hebar. V strelih je bilo v tej tretjini 10:7 za Slovenijo, v skupnem seštevku pa 34:25. Risi so osvojili prve točke in so uspešno opravili prvi del naloge v boju za obstanek. Gračnar je ohranil mrežo nedotaknjeno, Drozg pa je v statistiko vpisal tri točke (dva gola, podaja). Za najboljša igralca tekme sta bila izbrana Bence Stipsicz in Jan Drozg. Zadnja tekma na SP Rise čaka Litva v nedeljo.

Izid:

Madžarska - Slovenija0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Štebih 14., Drozg 21. (PP1), 24., Kuralt 31., Kopitar 55., Hebar 59.

Kazenske minute: Madžarska 6, Slovenija 6;