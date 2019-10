Zmaji izgubili v Rittnu po izvajanju kazenskih strelov

Le zmagovalec turnirja napreduje v naslednji krog, tekmeci pa poleg italijanskih gostiteljev še madžarski Ferencvaros TC in španski Txuri Urdin San Sebastian. Na uvodni tekmi so Madžari zanesljivo premagali Špance (6:0), veliko bolj napeto in izenačeno je bilo na večerni tekmi med domačim Rittnom in SŽ Olimpijo. Pri zmajih je v golu kot običajno začel vratar Žan Us, gostitelji pa so gol dosegli že v 28. sekundi tekme, uspešen je bil Ryan Obuchowski. Slab začetek ljubljanske zasedbe, a je nato obramba vzdržala vse do konca rednega dela, gol za izenačenje pa je dosegel Sašo Rajsar, podal mu je David Planko.V strelih po rednem delu je bilo 20:15 za gostitelje.

V petminutnem podaljšku golov ni bilo, sledilo je izvajanje kazenskih strelov. Tudi tukaj je bil izid tesen, a uspešnejši so bili Italijani z 2:1. Gola sta dosegla Simon Kostner in Matthew Lane, za Olimpijo pa je gol dosegel Mark Čepon. Neuspešni so bili Miha Logar, Aleš Mušič, Žan Jezovšek in Gal Koren. Ljubljančane v soboto čaka Ferencvaros, v nedeljo pa se bodo pomerili še s špansko ekipo.

Turnir tretjega kroga bo med 15. in 17. novembrom v danskem Vojensu, kjer so že uvrščeni domači klub, britanski Nottingham in francoski Amiens.

Izida 1. kroga:

Ritten - SŽ Olimpija 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) - po izvajanju kazenskih strelov

Ferencvarosi TC - Txuri Urdin San Sebastian 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)